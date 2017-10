La création des Brics, l’une des plus grandes realisations du 21e siècle, selon Rousseff

L'ex-présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a déclaré en exclusivité à Sputnik que la création des Brics était l'une des plus grandes réalisations du 21e siècle.

«Qui sont ces pays? Ce sont des pays ayant une grande population, un grand territoire et de grandes richesses. Ces sont des pays qui sont entrés sur la scène internationale et ont créé un espace d'action qui n'existait pas auparavant. Je pense que la création des Brics est l'une des plus grandes réalisations du 21e siècle», a noté Mme Rousseff.

Expliquant l'importance de la création des Brics, elle a ajouté que cet événement servait de confirmation du multilatéralisme.

«Nous ne vivons pas dans un monde où un pays distribue les cartes pour que les autres suivent comme des agneaux. Nous ne vivons plus à l'époque de la guerre froide pendant laquelle les États-Unis considéraient l'Amérique latine comme leur "basse-cour". Nous ne sommes pas la "basse-cour" de qui que ce soit. Nous sommes une nation qui reconnaît le concept d'égalité entre les nations», a-t-elle enchaîné.

Elle a déploré que le gouvernement brésilien en place n'ait pas de pivot et de cohérence et se soumettait au gouvernement Trump.

«Nous avons construit une politique étrangère indépendante, fière et active. C'est important: vous devez respecter les autres pays parce que vous voulez être respecté», a-t-elle lancé, présentant ce sujet comme étant une différence entre son gouvernement de l'époque et celui en place.

© Sputnik. Aleksei Kudenko L'ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff pendant l'entretien à Sputnik à Moscou le 6 octobre 2017

Dilma Rousseff a été destituée le 1er septembre 2016. L'affaire a duré des mois, mais la destitution de la présidente brésilienne a finalement été votée au Sénat par 61 voix contre 20. Une procédure controversée, que certains observateurs estiment en décalage par rapport aux attentes de la population.

Le procès lancé contre la présidente en avril 2016 a été perçu par beaucoup comme une atteinte aux acquis et aux droits sociaux arrachés après plusieurs années de lutte.