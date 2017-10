On connaît désormais le contenu du message du tueur de Las Vegas

Un message, retrouvé dans la chambre d’hôtel de Stephen Paddock, homme qui a tué 58 personnes, en blessant plus de 500 autres dimanche dernier à Las Vegas, contenait des calculs visant à indiquer où il aurait fallu tirer pour tuer un maximum de gens, a rapporté la chaîne de télévision américaine CBS.

Les nouveaux détails sur la fusillade meurtrière à Las Vegas, ayant fait au moins 58 morts et plus de 500 blessés dimanche dernier, ont été révélés à l'antenne de la télévision américaine CBS par quatre agents de sécurité qui ont participé à l'assaut de la chambre d'hôtel où Stephen Paddock, le tireur, s'est enfermé.

En particulier, l'officier de police David Newton a confié qu'il avait remarqué un message posé sur la table de nuit, placé devant la fenêtre que le tireur avait brisé en se servant d'un marteau.

«J'ai vu qu'il avait marqué la distance et la hauteur où il se trouvait. Il a tout noté et calculé pour savoir où il fallait tirer pour atteindre ses cibles», a relaté M.Newton.

© AP Photo/ John Locher Images glaçantes de la fusillade à Las Vegas (vidéo)

La fusillade a éclaté dimanche soir (heure de Las Vegas) pendant le festival de musique country Route 91 Harvest, qui avait réuni quelque 22.000 personnes sur un terrain situé entre l'aéroport et l'hôtel-casino Mandalay Bay de Las Vegas. L'homme, qui a ouvert le feu depuis le 32e étage de l'hôtel-casino, a tué 58 personnes et en a blessé plus de 520 autres.

Le tireur a été identifié comme étant Stephen Paddock, 64 ans, habitant de la ville de Mesquite, située au nord-est de Las Vegas. Il était connu des autorités locales mais pas des services de la police fédérale. Les forces de l'ordre ont trouvé une dizaine d'armes à feu dans sa chambre d'hôtel.