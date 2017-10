Catalogne: un million de personnes manifestent pour l'unité

© REUTERS/ Albert Gea Madrid empêchera à tout prix l’indépendance de la Catalogne

Près de 950.000 personnes ont pris part à la manifestation en faveur de l'unité de l'Espagne à Barcelone, capitale de la province indépendantiste de Catalogne, selon l'association Société civile catalane qui organise le rassemblement.

La manifestation s'est déroulée sous le slogan «Assez! Renouons avec le bon sens!». Des représentants du Parti populaire (droite), du Parti socialiste catalan et du parti centriste Ciudadanos ont pris part au rassemblement tenu dans le sillage du référendum d'autodétermination organisé en Catalogne et non reconnu par Madrid.

Manifestation pour l'unité de l'Espagne à Barcelone © Sputnik. Xavier Luengo

Lors de la consultation populaire accompagnée de violents heurts avec les Forces de l'ordre plus de 90% des électeurs ont voté pour l'indépendance de la région. Or, le gouvernement de Mariano Rajoy refuse de négocier avec les autorités catalanes en exigeant que ces dernières s'engagent au préalable à ne pas proclamer unilatéralement l'indépendance.

La manifestation de dimanche s'est conclue par l'allocution du prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, qui possède la double nationalité péruvienne et espagnole.

«Cela fait déjà longtemps que le nationalisme sème le chaos en Catalogne. Nous nous sommes rassemblés ici pour y mettre fin», a-t-il lancé.

«Nous ne voulons pas que les entreprises quittent la Catalogne comme une ville médiévale dévastée par la peste. Nous voulons que la Catalogne soit la locomotive de l'Espagne et sa capitale culturelle», a souligné l'écrivain.