Daech, destinataire final des armes US livrées en Syrie?

Entre juin et septembre, les États-Unis ont fourni aux terroristes en Syrie plus de 1.400 camions d’armes et de matériels de guerre, a annoncé le général syrien Ali al-Ali.

Présentant aux journalistes les armes saisies aux terroristes, le général Ali al-Ali, chef du département opérationnel principal de l'armée syrienne, a déclaré que les États-Unis livraient des armes aux combattants de Daech et à d'autres groupes radicaux et non pas aux représentants de la soi-disant opposition modérée, comme ils l'affirment.

«Il nous est notoire qu'entre le 5 juin et le 15 septembre les États-Unis ont fourni aux terroristes en Syrie 1.421 camions chargés d'armes et de matériels de guerre. Ces armes, qui devaient être destinées à la lutte contre les terroristes, se sont retrouvées, en fin de compte, dans les mains des combattants de Daech et d'al-Nosra», a annoncé le général.

En mai dernier, un porte-parole du Pentagone a affirmé que les armes étaient destinées aux Kurdes des Forces démocratiques syriennes afin de les aider à libérer de Daech la ville de Raqqa.