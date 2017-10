Paris, Berlin et Londres unanimes quant au sort de l’accord sur le nucléaire iranien

Le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel a annoncé que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, qui ont pris part aux travaux entourant l'accord sur le programme nucléaire iranien, ont exhorté les États-Unis à maintenir l'accord en vigueur.

«L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni préconisent sans équivoque que l'accord soit maintenu», a dit M. Gabriel aux journalistes à Berlin lundi.

Le ministre allemand des Affaires étrangères a également ajouté qu'un retrait éventuel de l'accord sur le nucléaire iranien par les États-Unis ne mènerait qu'à une détérioration de la situation dans la région du Proche-Orient et mettrait également en péril le règlement politique du conflit autour de la Corée du Nord.

L'Iran et les six pays médiateurs (Russie, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Allemagne) ont conclu le 14 juillet 2015 un accord historique sur le problème du nucléaire iranien, problème qui traînait en longueur depuis nombre d'années. Les parties ont adopté le Plan global d'action conjoint par lequel l'Iran apportait des garanties sur son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions économiques et financières introduites par le Conseil de sécurité de l'Onu, les États-Unis et l'Union européenne. Le Plan est entré en vigueur le 16 janvier 2016.

Selon certaines sources, Donald Trump compte renoncer à cet accord, tandis que les autres signataires ont confirmé leur intention de le respecter.