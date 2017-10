Moscou explique contre qui est dirigé le THAAD

La menace nord-coréenne sert de «prétexte» à Washington pour déployer le bouclier antimissile américain THAAD qui est en réalité dirigé contre la Russie et la Chine, estime-on au ministère russe des Affaires étrangères.

Le bouclier antimissile américain THAAD en Corée du Sud est impuissant face à l'artillerie à grande portée dont dispose Pyongyang et est en réalité dirigé contre la Russie et la Chine, estime dans un entretien à Sputnik Gueorgui Borissenko, directeur du département Amérique du Nord au sein du ministère russe des Affaires étrangères.

«Ce matériel est absolument incapable d'empêcher la Corée du Nord de porter une frappe en réponse à une agression», indique-t-il.

«Le tracé de la frontière sur la péninsule coréenne est tel que Séoul se trouve dans le rayon d'action de l'artillerie à grande portée de l'État voisin. Et le THAAD est incapable d'intercepter des engins balistiques. De fait, on n'en a tout simplement pas besoin contre la Corée du Nord», a expliqué le diplomate.

Et d'ajouter: «Nous et nos partenaires sommes parfaitement conscients du fait que le THAAD est dirigé contre la Russie et la Chine».

La Corée du Sud et les États-Unis ont exprimé, début septembre, leur intention de déployer davantage de systèmes de défense antimissile en réponse au sixième essai nucléaire réalisé par la Corée du Nord. Deux lance-missiles du bouclier antimissile américain THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) ont déjà été installés en Corée du Sud et sont opérationnels. Mais Séoul a ensuite gelé tout déploiement supplémentaire en raison des préoccupations des habitants quant à l'impact du système sur l'environnement. Face à la perspective d'un renforcement, Moscou a de son côté évoqué la possibilité d'une «riposte militaire».