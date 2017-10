Moscou proteste contre le retrait des drapeaux de ses missions diplomatiques aux USA

La Russie a protesté ce jeudi contre le retrait des drapeaux russes de ses missions diplomatiques à San Francisco et à Washington. Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, la Russie ne laissera pas ce geste sans riposte.

«Hier, nous avons appris qu'une nouvelle action hostile — je peux le dire officiellement — avait été commise par les autorités américaines contre nos institutions diplomatiques. Les drapeaux russes ont été arrachés depuis la mission commerciale à Washington et la mission diplomatique à San Francisco, saisies auparavant», a déclaré Maria Zakharova.

© AFP 2017 Josh Edelson L’ambassadeur russe aux USA appelle à remettre à leur place les drapeaux retirés

Selon Mme Zakharova, Moscou consideère ce geste comme «une insulte au symbole de l'État russe».

«On a déjà exprimé une forte protestation. Bien sûr, la partie russe n'a pas donné son consentement au retrait des drapeaux», a-t-elle souligné.

Maria Zakharova a également précisé que Moscou ne laisserait pas ce geste sans riposte et examinerait comment réagir aux actions américaines prises à l'encontre de la propriété diplomatique russe aux États-Unis.

«La partie russe décidera de la riposte», a conclu Mme Zakharova.

Auparavant, l'ambassadeur russe aux États-Unis Anatoli Antonov a appelé les autorités américaines à mettre fin à la saisie des biens diplomatiques russes accompagnée d'actes «insultants» et à remettre les symboles étatiques sur les bâtiments des missions diplomatique et commerciale russes à San Francisco et à Washington.

© AP Photo/ Eric Risberg Drapeaux retirés des missions diplomatiques à San-Francisco: l’ambassade russe proteste

«Ces démarches ne font qu'aggraver le dialogue russo-américain», a-t-il indiqué.

Les relations diplomatiques entre Moscou et Washington sont entrées dans une nouvelle spirale de tensions fin août, lorsque les autorités américaines ont exigé de Moscou la fermeture de son Consulat général à San Francisco, ainsi que de ses deux représentations commerciales à Washington et à New York. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié ces décisions de prises de contrôle hostiles. Le 2 septembre, des perquisitions se sont déroulées dans les deux missions en présence d'agents du FBI.

Le département d'État nie les faits qualifiant les fouilles d'«inspections».