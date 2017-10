Pourquoi l'achat de S-400 russes par Ankara préoccupe-t-il l'Otan?

La décision de la Turquie d'acheter des systèmes de missiles sol-air russes S-400 a suscité une certaine préoccupation au sein de l'Otan, a déclaré l'ambassadrice permanente des Etats-Unis auprès de l'Alliance, Kay Bailey Hutchison.

«Cela a provoqué une préoccupation à l'Otan, puisque ces systèmes sont incompatibles avec ceux en service dans l'Alliance», a indiqué la responsable dans une interview accordée au quotidien Washington Post.

Elle a cependant plusieurs fois souligné que la Turquie était un partenaire clé des Etats-Unis, Washington étant intéressé par la coopération avec Ankara.

© Sputnik. Sergei Malgavko S-400: la Turquie a versé la première tranche selon les termes du contrat avec la Russie

La responsable a noté que les Etats-Unis «ne veulent pas que la Turquie se rapproche de la Russie».

«Ce n'est pas dans nos intérêts. Et ce n'est non plus dans les intérêts de la Turquie», a souligné l'ambassadrice américaine auprès de l'Otan.

La Turquie, deuxième armée de l'Otan, a signé avec la Russie un accord en vue du premier achat majeur d'armes russes. Il s'agit d'un contrat qui prévoit la fourniture de quatre batteries de S-400 pour un montant compris entre 2 milliards et 2,5 milliards d'euros, une acquisition qui trouble les partenaires occidentaux d'Ankara.