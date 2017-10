Appui à Weinstein: le Web rappelle à BHL qu’il est toujours «du bon côté de la barricade»

Toujours «du bon côté de la barricade», le philosophe globaliste Bernard-Henri Lévy a de nouveau attiré l'attention des internautes à l'occasion du scandale sexuel concernant le producteur Harvey Weinstein . Ils se sont notamment souvenus qu'en 2012, juste après la décision de M.Weinstein de produire le film de BHL, Le Serment de Tobrouk, ce dernier avait fait l'éloge du producteur hollywoodien pour son soutien accordé à Roman Polanski, accusé de viol. Mais quelques années plus tard, c'est au tour de M.Weinstein d'avoir besoin d'un appui après avoir été accusé d'agressions sexuelles.

Les commentaires épineux des internautes ont suivi l'un après l'autre.

​Bernard-Henri Lévy n'avait en effet pas tari d'éloges à l'égard du producteur, qui avait soutenu le réalisateur franco-polonais menacé d'extradition vers les États-Unis.

«Bernard-Henri Lévy […] a souligné qu'Harvey Weinstein fit partie des rares Américains qui, au moment du lynchage de Roman Polanski, furent du bon côté de la barricade et s'opposèrent avec force aux modernes Sorcières de Salem», pouvait-on notamment lire dans un article publié en 2012 sur le site de La règle du jeu, revue littéraire fondée par BHL, concernant le film Le Serment de Tobrouk (réalisé par l'écrivain français et distribué aux États-Unis par Harvey Weinstein).

Weinstein bought BHL's film Le Serment de Tobrouk about how BHL managed to bomb Libya. https://t.co/hYodLKNbKr — Же суи франсэ (@alkhwarizmi42) 12 октября 2017 г.

« #BHL a souligné que #Weinstein fit partie des Américains qui, au moment du lynchage de #Polanski, furent du bon côté de la barricade» 😂 — HAL9000 ☣ (@TARS9000) 14 октября 2017 г.

​L'affaire Harvey Weinstein prend une ampleur internationale. Après les accusations d'actrices américaines et françaises d'harcèlements sexuels, et l'ouverture d'une enquête policière à New York, le magnat d'Hollywood est désormais également visé par une enquête au Royaume-Uni, et a été accusé jeudi 12 octobre d'un quatrième viol.