Pyongyang accuse Washington de propos pouvant «conduire à une guerre nucléaire»

L'agence KCNA a publié dimanche un commentaire dans le journal officiel nord-coréen Rodong Sinmun accusant Washington d'exacerber les tensions dans la péninsule coréenne.

«Les propos hystériques et belliqueux du président américain Trump créent sur la péninsule une situation extrêmement dangereuse capable de conduire à une guerre nucléaire», indique le commentaire.

L'agence a ainsi réagi aux déclarations de l'administration américaine d'après lesquelles le Pentagone était en mesure d'anéantir les sites militaires nord-coréens en utilisant des missiles nucléaires tactiques et s'apprêtait à lancer à la mi-octobre des manœuvres «d'une intensité sans précédent» conjointement avec la Corée du Sud.

Selon les auteurs du commentaire, les actions des États-Unis créent une «situation explosive» sur la péninsule.

«Les États-Unis, qui tentent d'imposer à l'humanité une guerre nucléaire, restent un État criminel qui représente une menace réelle pour la paix et la sécurité mondiales », souligne le document, avertissant que l'armée nord-coréenne était prête à «détruire tous les armements dirigés par Washington vers la péninsule coréenne et à porter une frappe contre la partie continentale des États-Unis».

Comme annoncé précédemment, un groupe aéronaval américain conduit par le porte-avions USS Ronald Reagan participera, entre le 16 et le 26 octobre, à des manœuvres conjointes avec les navires de guerre sud-coréens au large de la péninsule coréenne.

Selon le commandement de la 7e Flotte américaine, les manœuvres se dérouleront en mer du Japon et en mer Jaune. Les militaires américains et sud-coréens s'entraîneront à détecter et à intercepter des missiles balistiques lancés depuis le territoire de la Corée du Nord.