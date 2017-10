Le monde doit remercier la Russie pour ses efforts en Libye, selon un ex-ministre italien

Intervenant lors du Festival international de la jeunesse et des étudiants de Sotchi, Franco Frattini, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Silvio Berlusconi IV et président de l'Institut d'études eurasiennes, a affiché sa haute estime pour les actions de la Russie visant à assurer la paix et la stabilité en Libye.

«Nous devons remercier la Russie pour ses efforts, car elle tente d'aider le peuple libyen à retrouver la paix et l'unité. La Libye est un pays de transit situé entre l'Europe et l'Afrique, pays par lequel passe un immense flux d'armes et de drogue», a-t-il déclaré pendant une table ronde intitulée «Politique globale et son ordre du jour: comment défendre la paix».

© REUTERS/ Zohra Bensemra La Russie décidée à donner un coup de pouce au processus politique en Libye

L'ex-chef de la diplomatie italienne a également évoqué la situation en Syrie.

«Nous devons donner un avenir à la Syrie. À l'heure actuelle, nous combattons Daech, mais qu'aurons-nous plus tard, après la victoire?», s'interroge-t-il.