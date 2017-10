Duterte annonce la reprise de Marawi à Daech

Selon la chaîne de télévision CNN Philippines, Rodrigo Duterte a annoncé que l'armée philippine engagée contre les djihadistes de Daech à Marawi depuis quatre mois avait repris le contrôle de la ville.

«J'annonce la libération de Marawi», a déclaré le Président philippin cité par CNN Philippines.

BREAKING: President Duterte declares the liberation of Marawi City | @gergcahiles pic.twitter.com/qPhzUmtHX9 — CNN Philippines (@cnnphilippines) 17 октября 2017 г.​

Peu avant, le ministre philippin de la Défense, Delfin Lorenzana, a annoncé que plusieurs chefs islamistes opérant à Marawi avaient été abattus.

© REUTERS/ Romeo Ranoco Aux Philippines, les habitants de Marawi piégés par les djihadistes

En mai, Rodrigo Duterte avait décrété la loi martiale dans la province méridionale de Mindanao suite aux affrontements entre l'armée et des djihadistes. Il avait alors fait savoir que la loi martiale pourrait durer un an. Une véritable bataille avait été engagée à Marawi, attaqué par quelque 500 combattants du groupe djihadiste Maute opérant aux Philippines et se désignant également sous le nom d'État islamique de Lanao.

Dans les combats menés contre les islamistes depuis mai, les Forces gouvernementales ont perdu plus de 160 militaires, tandis que plus de 1.700 autres ont été blessés. L'armée fait état de 817 djihadistes tués.