L’opération des Forces armées irakiennes à Kirkouk aurait atteint ses objectifs

Les Forces armées irakiennes ont atteint leurs objectifs lors d'une opération de 48 heures qui leur a permis de se déployer dans trois provinces dont elles avaient partiellement perdu le contrôle il y a trois ans, reprenant ainsi le terrain perdu aux Peshmergas du Kurdistan irakien.

«Le rétablissement de la sécurité dans des secteurs de Kirkouk a été achevée. Les Forces ont été redéployées et ont repris le contrôle de Khanaqine et Jalaoula dans la province de Dyala ainsi qu'à Makhmour, Baachiqa, le barrage de Mossoul, Sinjar et d'autres zones de la plaine de Ninive», affirme dans un communiqué le Commandement conjoint des opérations, cité par l'AFP.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Le retrait des peshmerga de Kirkouk profite à Daech

Lundi, les militaires irakiens et les milices chiites pro-gouvernementales, les Hachd al-Chaabi, ont lancé une offensive dans la province de Kirkouk et ont repris aux Peshmerga, pratiquement sans résistance, plusieurs sites pétroliers, une base militaire et le chef-lieu de la province, la ville de Kirkouk

Le conflit entre Bagdad et la région autonome kurde au sujet de l'appartenance de la province disputée de Kirkouk s'est aggravé après la tenue, le 25 septembre, du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien organisé sans l'accord de Bagdad.La population de la région autonome a voté à plus de 92% en faveur de son indépendance.