Bases US à Okinawa: en cas de guerre, les civils «seront les premières victimes»

Suite au récent crash d'un hélicoptère militaire américain à deux kilomètres d'une école sur Okinawa , Sputnik a contacté des militants locaux pour avoir leur opinion sur la pertinence de la présence US sur l'île.

Selon le secrétaire général du Syndicat japonais des employés des ports Tamada Masaya, la présence de la base militaire américaine sur Okinawa risque, à long terme, d'entraîner les insulaires dans une guerre.

«Les employés du port seront les premières victimes de l'éventuelle attaque. La possibilité d'un tel scénario doit nous préoccuper aujourd'hui plus que jamais», a déclaré M.Masaya.

© AFP 2017 SAUL LOEB Okinawa: les habitants ont plus peur des Osprey américains que des missiles nord-coréens

Le professeur de l'Université des Ryūkyū Takara Tetsumi rappelle qu'avant sa restitution au Japon l'île d'Okinawa était le théâtre de chutes de bombardiers et de chasseurs américains qui provoquaient des déversements de combustible.

«Les militaires américains dominaient sur l'île, et la vie pacifique des résidents locaux était perturbée», explique M.Tetsumi. «Or, les bases US sont toujours en place sur Okinawa, et les protestations de citoyens sont réprimées par le gouvernement japonais».

Selon Vitali Chvydko du Centre de recherches sur l'Asie-Pacifique, la présence de bases US à Okinawa est une «éternelle histoire» qui ne finira pas dans un avenir proche.

«Au niveau national, la voix d'Okinawa est peu entendue. Les Japonais considèrent l'île plutôt comme un territoire particulier ou comme une lointaine province», indique l'interlocuteur de l'agence.