S-400 Triumph: Moscou s’exprime sur le transfert de technologies à la Turquie

Moscou et Ankara n’ont pas encore discuté du transfert des technologies du S-400 Triumph, le système russe de défense antiaérienne et antimissile le plus récent, a déclaré le directeur général du fabricant de ce dispositif, Sergueï Tchemezov. Le contrat de livraison des S-400 à la Turquie a été signé le 12 septembre.