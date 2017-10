Poutine décrypte la nature des relations internationales

Lors du discours qu'il a prononcé aujourd'hui au Club de Discussion Valdaï à Sotchi, Vladimir Poutine a déclaré que les intérêts des États ne coïncidaient pas forcément et que c'était «naturel», puisque «les grandes puissances ont des stratégies géopolitiques, ainsi que des visions du monde, différentes, c'est la nature des relations internationales fondées sur un équilibre entre collaboration et concurrence».

Et de rajouter que lorsque cet équilibre est perturbé, quand le respect des règles de conduite est remis en question, quand ses propres intérêts sont réprimés, les confrontations deviennent imprévues et dangereuses et conduisent à des conflits sévères.

Il a d'ailleurs mis en relief la concurrence qui règne actuellement dans la hiérarchie mondiale, ainsi que l'inexistence de nouvelles formes de règlement des conflits mondiaux.

«La concurrence pour la place dans la hiérarchie mondiale s'intensifie, cependant, certains moyens anciens de la gouvernance mondiale, de règlement des conflits et des confrontations naturelles ne conviennent pas, ne fonctionnent souvent pas, alors que de nouveaux ne sont pas encore élaborés», a déclaré le Président russe.

Vladimir Poutine a en outre évoqué lors de son intervention la situation syrienne, ainsi que les crises ukrainienne et nord-coréenne. Il a ainsi appelé à dénouer, et non à couper, les nœuds en Syrie, en Corée du Nord et en Ukraine. Selon lui, il faut régler la situation sur la péninsule coréenne par le dialogue, sans recourir aux menaces ni aux injures à l'encontre de Pyongyang.

Le 19 octobre à Sotchi, Vladimir Poutine intervenait lors la session plénière de clôture de la XIVe réunion annuelle du Club de Discussion Valdaï. Cette session a pour thème le «Monde du futur: de la confrontation à la harmonie».