Poutine dévoile «la plus grande erreur» de la Russie dans ses relations avec l'Occident

La principale erreur que la Russie a commise dans ses relations avec l'Occident réside dans l'excès de confiance qu'elle lui a accordée et dont il a abusé, estime Vladimir Poutine.

En réponse à la question d'une journaliste étrangère qui voulait savoir quelles erreurs la Russie avait commises au cours des 15 dernières années dans ses relations avec l'Occident, Vladimir Poutine a indiqué la principale.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Poutine décrypte la nature des relations internationales

«La plus grande erreur de notre part dans les relations avec l'Occident, c'est que nous vous a fait trop de confiance, et votre erreur réside dans le fait que vous avez pris cette confiance pour une faiblesse et en avez abusé», a déclaré le Président lors de la session plénière de clôture du Club de Discussion Valdaï, à Sotchi.

Dans cette optique, les relations la Russie et de l'Occident devraient être construites différemment.

«Conscients de cela, nous devons rayer ce qui était, tourner cette page et aller de l'avant, en fondant nos relations sur le respect mutuel et en nous traitant comme des partenaires égaux», a conclu le Président.