Lavrov: l’escalade autour de la Corée du Nord risque de mener à une «catastrophe»

La situation actuelle sur la péninsule coréenne «exige des efforts diplomatiques intenses», a estimé ce vendredi Sergueï Lavrov. Prenant la parole lors de la Conférence sur la non-prolifération des armes nucléaires qui se déroule à Moscou, le chef de la diplomatie a mis en garde contre les éventuelles conséquences d'une confrontation armée.

«À l'étape actuelle, la tâche principale consiste à empêcher un conflit armé qui débouchera inévitablement sur une catastrophe humanitaire, économique et écologique d'envergure», a-t-il prévenu.

Appelant toutes les parties impliquées à «faire preuve de retenue», le chef de la diplomatie russe a affirmé qu'il n'existait pas d'alternative au dialogue dans le règlement de la crise sur la péninsule.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Les USA se prépareraient au «pas ultime» de la Corée du Nord

Dans cette optique, M.Lavrov a invité la communauté internationale à soutenir les initiatives élaborées conjointement par Moscou et Pékin . Selon le ministre russe, la mise en pratique de la «feuille de route» russo-chinoise contribuera à baisser la tension militaire sur la péninsule et à former un système de sécurité égalitaire.

Dans une déclaration commune faite à la mi-août, les diplomaties russe et chinoise avaient proposé à Pyongyang d'instaurer un moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles. La Corée du Sud et les États-Unis étaient de leur côté invités à s'abstenir d'organiser de nouveaux exercices dans la région.L'initiative russo-chinoise prévoit que les parties entameront parallèlement des négociations et adopteront des principes de relations bilatérales basés sur le non-recours à la force avec l'objectif de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne.