Un bébé de trois mois parmi 84 enfants sauvés du trafic d’être humain (vidéo)

Les agents du FBI ont sauvé 84 enfants, dont un bébé de trois mois et sa sœur de cinq ans, lors d'une opération à l’échelle nationale contre des trafiquants d’êtres humains dans un but sexuel. Quelques 120 trafiquants d'enfants ont été arrêtés.

Le FBI a annoncé dans un communiqué les résultats de la 11ème étape de l'Operation Cross Country, qui a eu lieu entre le 12 octobre et le 15 octobre. Quelques 120 trafiquants sexuels d'enfants ont été arrêtés et 84 victimes ont été sauvées à travers le pays pendant quatre jours d'opérations dans des hôtels, des casinos, et des aires de repos pour camion, aussi bien que dans la rue et sur la Toile. La moitié des arrestations ont été faites en Géorgie, précise l'agence.

Lors d'opérations menées à Denver, une fillette de trois mois et sa sœur de cinq ans ont été sauvées après qu'un trafiquant, ami de la famille, aurait vendu les deux enfants à un agent infiltré en échange de 600 dollars.

Suite à l'opération, le FBI a arrêté l'individu et contacté les services de protection de l'enfance.

«La menace du trafic sexuel des enfants est une chose sur laquelle le FBI travaille tous les jours», a déclaré Calvin Shivers, agent spécial en charge de la division de Denver. «L'Operation Cross Country nous donne une occasion de faire la lumière sur cette menace et d'éduquer le public.»

Des opérations coordonnées ont également eu lieu au Canada, au Royaume-Uni, en Thaïlande, au Cambodge et aux Philippines.

Le FBI a également publié des images brutes des interventions qui donnent un aperçu de l'échelle des opérations. La vidéo comprend aussi les séquences d'une conversation entre un agent et une victime, une jeune fille russe.