Damas: Raqqa n’est pas libérée tant que l’armée syrienne n’y est entrée

Dans une interview accordée à Sputnik, le ministre syrien de l'Information, Mohammad Ramez Tourjman, a indiqué que la ville de Raqqa ne serait pas considérée comme étant libérée tant que l'armée syrienne n'y est pas entrée.

«Nous ne considérons aucune ville comme étant libérée avant que l'armée arabe syrienne n'y entre et brandisse le drapeau syrien. Cela s'applique à n'importe quel point de la carte de la Syrie», a déclaré M.Tourjman.

Il est vrai que le retrait de Daech de Raqqa peut être considéré positif, mais il est nécessaire que les troupes syriennes entrent dans la ville «indépendamment du fait que ce soit Daech qui s'y trouve ou une autre faction ou organisation.»

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont annoncé vendredi officiellement lors d'une conférence de presse la libération complète des terroristes de Daech de la ville syrienne de Raqqa.

Selon les FDS, 655 membres de l'organisation été tués au cours des combats pour la ville, notamment des Arabes, Kurdes, Turkmènes, Assyriens, et également des Turcs, des Américains et des Britanniques.«On a réussi à évacuer et à sauver les vies d'environ 450.000 habitants de Raqqa», indique le communiqué.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par l'aviation de la coalition, ont mené une opération appelée à déloger les terroristes de Raqqa, «capitale» de Daech en Syrie, depuis le mois de juin.