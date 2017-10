Le tournoi EPICENTER sur CS:GO se tiendra du 23 au 29 octobre à St-Pétersbourg

Dix équipes participeront au tournoi, dont le prix final s'élève à 500.000 dollars. Du 23 au 26 octobre aura lieu la phase de groupes, la finale étant prévue pour les 28 et 29 octobre au complexe sportif Iubileyniy.

«Dès le début de l'année nous avons pensé à organiser en dehors de Moscou un grand tournoi cybersportif qui est sans aucun doute l'EPICENTER, explique le manager général de la société Epic Esports Events, Maxime Maslov. La raison est simple: nous sommes convaincus que l'arrivée de l'EPICENTER dans d'autres grandes villes de notre pays contribuera à augmenter l'intérêt pour le cybersport en général et donc favorisera le développement de ce sport en Russie».

Dans le groupe A l'on retrouvera les équipes du SK Gaming (Brésil), des Virtus.pro (Pologne), du Gambit Esports (Kazakhstan) et le vainqueur du match wild card entre le Faze Clan (équipe multinationale) et le TyLoo (Chine). Pour la tête du groupe B s'affronteront les équipes d'Astralis (Danemark), du G2 Esports (France), du North (Danemark) et le vainqueur du match qui opposera le Vega Squadron (Russie) et la Team Liquid (Amérique du Nord).