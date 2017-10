Les bombardiers nucléaires US prêts à être mis en alerte pour la 1ère fois depuis 26 ans

L'US Air Force attend l'ordre de remettre ses bombardiers nucléaires B-52 en alerte 24 heures sur 24, ce qui n'a pas eu lieu depuis 1991, lit-on sur le portail d'information Defence One, se référant au chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, David Goldfein.

Bien qu'aucun ordre correspondant n'ait encore été donné, l'armée américaine a procédé aux préparatifs.

Comme l'a expliqué M. Goldfein, l'introduction d'un état de préparation au combat 24 heures sur 24 pour les bombardiers nucléaires serait l'une de nombreuses mesures prises par les États-Unis en réponse aux changements de la situation géopolitique.

«Le monde est un endroit dangereux et nous avons des gens qui parlent ouvertement de l'utilisation d'armes nucléaires. Ce n'est plus un monde bipolaire où il n'y a que nous et l'Union Soviétique. Il y a d'autres protagonistes désormais. Il n'a jamais été aussi important de s'assurer que nous remplissons bien cette mission», a précisé M. Goldfein.

Le Boeing B-52 Stratofortress est un bombardier stratégique subsonique à réaction et à long rayon d'action mis en service en 1955 dans l'United States Air Force (USAF), qui en avait 76 appareils en service en février 2015. Un B-52 peut emporter 20 missiles nucléaires AGM-69 SRAM. Le statut d'alerte 24 heures sur 24 n'a pas été introduit depuis 1991, à l'époque de la fin de la guerre froide.