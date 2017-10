Lorsqu’une main sur la cuisse vous condamne et que l’émir vous sauve. Bienvenue à Dubaï!

Le groupe de défense des droits de l'homme Detained in Dubai a annoncé le classement de l'affaire contre le Britannique Jamie Harron, condamné à trois mois de prison pour comportement indécent.

En juillet dernier, Jamie Harron, 27 ans, s'est disputé dans un bar avec un client. Lorsque le conflit a été réglé, il a touché avec sa main la cuisse de l'homme en signe de conciliation. Mais l'homme, indigné, s'est adressé à la police, accusant le Britannique d' harcèlement sexuel . Il y a quelques jours, ce dernier a été condamné à trois mois de prison.

«La police a annoncé ce matin à Jamie que l'affaire avait été classée, et qu'il devrait venir chercher son passeport", a annoncé Radha Stirling, le chef de Detained in Dubaï, via Twitter.

Ruler of Dubai exonerates Jamie Harron — Detained In Dubai https://t.co/L7LaMHkVGq via @mynewsdesk_uk — Detained in Dubai (@detainedindubai) 23 октября 2017 г.

M.Stirling a signalé dans la même publication que le jugement a été annulée et l'affaire contre Jamie Harron a été classée sur l'ordre personnel de l'émir de Dubaï, le Cheikh Mohammed ben Rachid al-Maktoum.