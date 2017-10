Les USA «altèrent grossièrement» la position russe sur le Mécanisme Onu-OIAC en Syrie

Les États-Unis insistent sur une adoption immédiate de la résolution sur la prorogation du mandat du Mécanisme conjoint d'enquête Onu-OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques) sur les armes chimiques en Syrie, mais «altèrent grossièrement» la position russe, a indiqué lundi le ministère russe des Affaires étrangères.

Moscou cite la condition du renouvellement du mandat du Mécanisme Onu-OIAC en Syrie

Ainsi, Washington affirme d'avance que Moscou «bloquera le renouvellement si les conclusions du Mécanisme» revêtent «une orientation antirusse».

«De telles affirmations ne sont pas conformes à la réalité. Premièrement, personne n'a jamais vu la moindre conclusion parce qu'il n'y a toujours aucun rapport. Cela étant, l'aspiration de Washington à proroger à tout prix le mandat dans ces conditions semble pour le moins étrange. Deuxièmement, nous l'avons toujours dit et nous le répétons: notre position sur la prolongation du mandat dépendra non de celui qui sera montré du doigt, mais de la qualité de l'enquête et de sa conformité aux exigences de la CIAC [Convention sur l'interdiction des armes chimiques, ndlr]», a fait remarquer le ministère.

Le mandat de la mission expire le 16 novembre. Pour le renouveler, il est indispensable d'étudier son rapport d'activités. Or, ce dernier n'existe pas, a rappelé le ministère russe.