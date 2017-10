La Défense russe révèle le bilan quotidien des démineurs russes en Syrie

Les militaires russes neutralisent environ 1.500 engins explosifs par jour, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou lors de la quatrième réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

«Nous accordons une attention particulière à la résolution des problèmes humanitaires en Syrie et avons fait beaucoup de travail pour neutraliser les explosifs. Au total, 96.105 engins explosifs ont été neutralisés depuis le début des travaux, pour une moyenne de 1.500 par jour. Nous formons également les démineurs syriens. À ce jour, 621 sapeurs ont déjà commencé à travailler», a déclaré le ministre russe.

ministère russe de la Défense Déminage version 2.0: des nouveaux appareils russes testés en Syrie

En outre, il a appelé les pays-membres de l'ASEAN à rejoindre la mission humanitaire en Syrie.

«Aujourd'hui, la Syrie a besoin d'une assistance humanitaire sérieuse: de la nourriture, des produits de première nécessité, des médicaments, ainsi que de la restauration des infrastructures vitales, du déminage du territoire. De notre côté, nous sommes prêts à apporter toute notre aide», a souligné M. Choïgou.

Le ministre russe a également rappelé que grâce aux accords conclus à Astana, quatre zones de désescalade existent actuellement en Syrie.

ministère russe de la Défense Plus de 850 engins explosifs neutralisés par des démineurs russes en 24h à Deir ez-Zor

Les délégations russe, turque et iranienne se sont mises d'accord début mai à Astana, au Kazakhstan, pour créer quatre zones de désescalade sur le territoire syrien. À l'heure actuelle, trois zones de désescalade existent en Syrie: une au nord de la ville de Homs, la deuxième à la Ghouta orientale (près de Damas) et la troisième à la frontière entre la Syrie et la Jordanie. La quatrième zone doit voir le jour dans le nord d'Idlib.