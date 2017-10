La paix avance à Deir ez-Zor: 906 explosifs neutralisés par les démineurs russes en 24h

Des spécialistes du Centre international pour l'action anti-mines des forces armées russes continuent le déminage de la ville syrienne de Deir ez-Zor. Selon le ministère russe de la Défense, plus de 30 hectares ont été déminés et 900 engins explosifs ont été neutralisés en 24 heures.

© Photo. Ministère russe de la Défense «Armure des dieux»: découvrez le travail des démineurs russes en Syrie

Des sapeurs russes ont déminé, en 24 heures, 36 hectares de la ville syrienne de Deir ez-Zor et ses banlieues neutralisant plus de 900 engins explosifs, informe le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie

«Des spécialistes miliaires russes du Centre international pour l'action anti-mines des forces armées de la Russie continuent le déminage de quartiers libérés de la ville de Deir ez-Zor. 36 hectares de la ville et de ses banlieues, neuf kilomètres d'autoroutes et 59 bâtiments ont été inspectés en 24 heures. 906 engins explosifs ont été trouvés et détruits», informe le centre.

ministère russe de la Défense Déminage version 2.0: des nouveaux appareils russes testés en Syrie

Selon le ministère russe de la Défense, sur toute la période de travail du Centre international pour l'action anti-mines en Syrie, 671 hectares de terrain, 170 kilomètres d'autoroutes et 1.448 bâtiments ont été vérifiés. 35.721 engins explosifs ont été trouvés et détruits. Cela permet de commencer à reconstruire des bâtiments d'habitation et l'infrastructure de la ville.

Auparavant, le ministère russe de la Défense avait annoncé que la Russie formerait près de 600 démineurs syriens pour qu'ils puissent neutraliser de manière autonome les engins explosifs laissés par les djihadistes dans leur pays.