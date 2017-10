Les Espagnols vont connaître Poutine «sur un plan plus personnel», voici comment

Le livre du journaliste allemand Hubert Seipel sur Vladimir Poutine vient de paraître en Espagne grâce à la maison d'éditions Almuzara qui s'est chargée de le traduire et de le publier.

Les Espagnols ont désormais la possibilité de se faire une idée de la personnalité du Président russe Vladimir Poutine grâce à un livre écrit par l'Allemand Hubert Seipel. Les détails de l'édition ont été évoqués devant les journalistes par Manuel Pimentel, président des éditions Almuzara, qui s'est occupé de traduire et de faire paraître le livre.

«Il existe en Espagne un grand intérêt pour Vladimir Poutine, en tant que dirigeant politique, mais également sur un plan plus personnel», a indiqué Manuel Pimentel, ajoutant que le livre avait suscité l'intérêt non seulement de politiques, mais aussi de représentants du monde des affaires et de la culture.

Le livre a été tiré à quelque 3.000 exemplaires et sera vendu dans toutes les grandes librairies. Manuel Pimentel a ajouté que le travail de traduction avait été intéressant et qu'il avait pris environ trois mois.

Alexandre Tchernosvitov, directeur de la Fondation Alexandre Pouchkine à Madrid, qui a contribué à l'édition de ce livre en Espagne, a fait remarquer que la traduction était très juste et d'une grande qualité compte tenu du sujet.

«L'un des principaux objectifs de la parution de ce livre est d'offrir aux lecteurs espagnols un point de vue autre que celui qui domine dans les médias espagnols», a-t-il souligné.

Le journaliste allemand Hubert Seipel est l'auteur d'un documentaire, «Moi, Vladimir Poutine», ainsi que d'un livre intitulé «Poutine, une vision du pouvoir». Le livre, édité en allemand, a été traduit en russe et en italien. Désormais, il est disponible en espagnol.

Le livre est basé sur de nombreuses rencontres personnelles, en tête-à-tête et en déplacements, du journaliste allemand et du Président russe.