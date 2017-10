Pékin plus actif dans l’océan Indien, New Delhi renforce le contrôle des voies maritimes

La Marine de guerre indienne envisage de renforcer les patrouilles le long des voies maritimes clés de l'océan Indien, relate le Times of India.

Les navires devront réagir tant aux menaces traditionnelles qu'à celles du terrorisme international et de la piraterie, mais aussi contrer les cataclysmes naturels. L'intensification de l'activité chinoise dans l'océan Indien est un des facteurs clés. La Chine a notamment inauguré un centre militaire logistique à Djibouti , dans la corne de l'Afrique, qui est sa première base militaire à l'étranger.

La Marine indienne dispose actuellement de 12 à 15 navires en état d'alerte permanente dans les eaux de l'océan Indien: destroyers, frégates, corvettes et patrouilleurs. Ils sont épaulés par des avions de patrouille anti-sous-marins Boeing P-8 Poseidon, qui effectuent des vols quotidiens.

© AFP 2017 ERIC PIERMONT La Défense française compte décrocher en Inde un nouveau contrat de vente de Rafale

Selon le nouveau plan, qui sera examiné par le commandement de la Marine, les navires et avions en état d'alerte patrouilleront les voies maritimes «critiques» et des «tronçons difficiles» entre les golfes Persique et d'Aden et les détroits de Malacca et de la Sonde.

La Marine de guerre indienne possède actuellement 138 navires et 235 avions et hélicoptères et espère en posséder 212 d'ici à 2027.