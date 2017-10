Un peu de fromage français sous les froides latitudes de la Russie

L'entreprise française Savencia Fromage & Diary prévoit de prendre le contrôle de la laiterie de Belebey, en Bachkirie (république située dans l'est de la partie européenne de la Russie), pour y lancer la fabrication de fromages à pâte molle, a annoncé mercredi Alex Bongrain, président du conseil d'administration du groupe agroalimentaire Savencia, à l'issue de son entretien avec le dirigeant de la République, Roustem Khamitov.

«Selon l'accord d'intention qui a été signé dernièrement, la société française a annoncé le projet de prise de contrôle majoritaire de la laiterie de Belebey», a indiqué pour sa part le service de presse de Roustem Khamitov.

Savencia détient le leadership dans la fabrication de produits laitiers et de fromages non seulement dans la région, mais dans l'ensemble de la Russie, a constaté Alex Bongrain, en ajoutant que son groupe était prêt à faire des investissements et à partager son savoir-faire. L'opération lui permettra de «développer une position majeure sur le marché russe avec des marques de spécialités», a précédemment déclaré le groupe.

Roustem Khamitov a fait remarquer que les autorités de la région étaient déterminées à accorder aux Français toute l'aide nécessaire.

«Avec votre arrivée, nous souhaitons développer encore plus intensément l'industrie laitière et fromagère de la Bachkirie […] Nous voudrions que votre activité aide la laiterie de Belebey à gravir un nouvel échelon» de son développement, a-t-il dit.

La laiterie de Belebey fabrique 37 fromages à pâte dure, trois variétés de beurre et deux autres de margarine. Elle livre ses productions dans plus de 250 grandes villes russes.

Le groupe familial Savencia Fromage & Dairy, anciennement Bongrain, a été fondé en 1956. Il est le 2e groupe fromager français et le 4e groupe mondial. Il transforme et commercialise différents produits laitiers et est le 1er producteur mondial de spécialités fromagères. Le groupe possède des filiales dans 30 pays et transforme plus de 4 milliards de litres de lait par an.