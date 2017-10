Un tueur à gages pakistanais extra-performant arrêté en Autriche

© AFP 2017 GUENTER SCHIFFMANN Raid contre Daech en Autriche, huit arrestations

La police autrichienne a arrêté mercredi un tueur à gages présumé pakistanais soupçonné d'avoir commis commis jusqu'à 70 assassinats, rapporte le journal Kronen Zeitung.

L'intéressé, âgé de 35 ans, a été interpellé à proximité de la localité de Bóly située à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche avec un groupe de 41 immigrés clandestins.

«Le suspect a été arrêté immédiatement sur la base d'un avis de recherche d'Interpol. La décision de l'extrader vers le Pakistan doit être prise dans les jours à venir», indique le journal citant une source proche de la situation.

Le Kronen Zeitung souligne que le tueur présumé est «le criminel pakistanais le plus recherché». Il est également soupçonné d'implication dans la traite d'êtres humains et le transit de migrants clandestins par les territoires de la Serbie et de la Hongrie vers celui de l'Autriche.