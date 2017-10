Poutine: plus de 90% de la Syrie libéré des terroristes

Le Président russe a annoncé jeudi que plus de 90% du territoire syrien avait été libéré complètement des terroristes.

Lors d'une réunion dans les murs du Kremlin avec des hauts militaires et des procureurs, Vladimir Poutine a indiqué que plus de 90% du territoire syrien avait été libéré des terroristes.

«Encore une fois, je voudrais remercier nos militaires qui participent à l'opération antiterroriste en Syrie. Grâce à leur courage, à leurs mesures claires et professionnelles, on a réussi à changer radicalement la situation. Plus de 90% du territoire syrien est libre de terroristes», a déclaré le Président russe.

En étroite collaboration avec les autorités syriennes et les partenaires étrangers, la Russie crée des zones de désescalade en Syrie, a-t-il rappelé, ajoutant que le processus de règlement politique et de réconciliation civile progressait également.

«Les actions militaires contre les terroristes — et je souligne, ces groupes ne sont pas mal organisés, mais bien équipés, entraînés, généreusement financés et motivés — ont démontré les capacités qualitativement supérieures des Forces spatiales militaires russes, de notre armée et de notre marine. Il est nécessaire de renforcer davantage ce potentiel, d’introduire de nouveaux systèmes d'armes prometteurs, d’améliorer l'efficacité de l'entraînement sur le terrain», a conclu M. Poutine.

Depuis le début de l'opération des Forces aérospatiales russes en Syrie, le territoire contrôlé par les terroristes de Daech dans la région a diminué considérablement, passant de 70% à 5%, annonce mardi le ministère russe de la Défense. Grâce aux efforts des Forces aérospatiales russes, 948 camps d'entrainement, 666 usines et ateliers de production de munitions, 1.500 unités de matériel militaire des terroristes ont été détruits depuis deux ans, a précisé la Défense russe.