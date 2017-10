La Syrie évalue ses pertes économiques dues au terrorisme

© Sputnik. Michail Alaeddin Les forces syriennes auraient repris un terminal pétrolier dans la province de Deir ez-Zor

Le terrorisme a porté un préjudice énorme à l’économie nationale syrienne qui a perdu 1.170 milliards de dollars depuis le début de la crise dans le pays, a déclaré à Sputnik le conseiller économique du gouvernement de Damas, Ammar al-Youssef.

«Nous ne sommes pas capables de réparer nous-mêmes l’ensemble des destructions, et pour cette raison nous devons nous adresser à nos amis russes (…). La Russie dispose d’une grande expérience et d’équipements techniques nécessaires pour reconstruire les infrastructures détruites et nous aider à exploiter de nouveaux gisements découverts pendant la guerre», a indiqué le responsable.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Les sanctions occidentales privent les Syriens de la possibilité de se soigner

Selon lui, la partie syrienne espère attirer des investissements russes pour relever son industrie gazière.

«Il faut entamer des travaux en cette matière sans attendre la fin de la guerre. Tout retard risque aujourd’hui de produire un effet négatif sur l’économie dans l’avenir», a souligné M.al-Youssef.

Toujours d’après l’interlocuteur de l’agence, entre 60 et 70 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire les puits gaziers détruits par les terroristes en Syrie.