Ambassadeur de Russie aux USA: «La Russie n’a pas peur des sanctions»

© AP Photo/ Luis M. Alvarez Les USA avaient informé l’UE des nouvelles sanctions antirusses

Lors du discours qu'il a prononcé au Forum de la jeunesse organisé par le Centre russe de New York, l'Ambassadeur de Russie aux États-Unis Anatoli Antonov a déclaré que la Russie n'avait pas peur des sanctions imposées contre elle par les États-Unis

«Toutes les tentatives pour utiliser ces sanctions contre la Russie, contre notre Président, sont clairement vouées à l'échec. Nous n'avons pas peur de sanctions… nous survivrons. Mais je suis fermement persuadé que nous pourrons vaincre tout ennemi», a déclaré M.Antonov.

Le Président américain Donald Trump a signé le 2 août la loi introduisant de nouvelles sanctions contre l'Iran, la Russie et la Corée du Nord. Le document prévoyait notamment que l'administration américaine dresse avant novembre la liste des personnes physiques et morales dans le domaine de la défense et des renseignements russes avec lesquelles les transactions pourraient être frappées de sanctions. La liste, révélée le 26 octobre, comprend des organisations comme le Service fédéral de sécurité (FSB) et 33 entreprises, dont l'agence russe en charge des exportations d'armement Rosoboronexport, Hélicoptères de Russie, Tupolev, MiG et Sukhoï.