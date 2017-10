Pyongyang libère des pêcheurs sud-coréens capturés pour des raisons «humanitaires»

Le bateau sud-coréen 391Hungjin avait été arraisonné samedi, au large des côtes orientales de Corée du Nord, après être «illégalement entré dans les eaux sous contrôle de la RPDC (République populaire et démocratique de Corée, ndlr)», a indiqué un responsable nord-coréen.

L'équipage a reconnu être délibérément entré en territoire nord-coréen, affirme KCNA, ajoutant que Pyongyang avait accepté de les remettre au Sud pour des raisons «humanitaires».

Pyongyang a pris en compte le fait que «tous les membres d'équipage avaient honnêtement reconnu leur infraction, présenté plusieurs fois des excuses et demandé clémence», poursuit KCNA.

«Il est heureux que notre bateau de pêche et ses membres d'équipage nous soient remis», a déclaré un porte-parole du ministère sud-coréen de l'Unification, qui gère les affaires nord-coréennes.

Il arrive parfois que des bateaux de pêche du Nord entrent dans les eaux du Sud. Séoul les remet dans ce cas aux autorités nord-coréennes. Mais c'est la première fois depuis 2010 qu'un bateau du Sud s'égare dans les eaux du Nord, selon le porte-parole.

Le climat sur la péninsule s'est considérablement détérioré depuis le début 2016, et particulièrement ces derniers mois. En cause, d'une part, l'accélération des programmes balistiques et nucléaires de Pyongyang, qui a réalisé un sixième essai nucléaire début septembre, et, d'autre part, une surenchère verbale entre le leader nord-coréen Kim Jong-Un et le Président Donald Trump, qui réalisera en novembre sa première visite en Corée du Sud.