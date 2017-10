Ambassadeur russe aux USA: Moscou «s’attend constamment» à des démarches hostiles

La Russie se prononce en faveur de relations pragmatiques avec Washington mais admet que la partie américaine pourrait entreprendre à tout moment des démarches hostiles à son encontre, a affirmé l'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov.

«Il ne s'agit que d'une chose: la nécessité de redresser ces relations. Et tout de même, chaque jour, nous nous attendons à de possibles démarches hostiles à l'encontre de notre pays», a-t-il indiqué s'exprimant lors du Forum de la jeunesse organisé par le Centre russe de New York.

L'ambassadeur a ajouté que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov «entretenait constamment un contact téléphonique» avec son homologue américain.

Le Président Donald Trump a signé le 2 août une loi introduisant de nouvelles sanctions contre l'Iran, la Russie et la Corée du Nord. Le document prévoyait notamment que l'administration américaine dresse avant novembre une liste de personnes physiques et morales dans le domaine de la défense et des renseignements russes avec lesquelles les transactions pourraient être frappées de sanctions.

© Sputnik. Max Vetrov Les sanctions US contre la Russie sont un coup de pouce au terrorisme

Sur la liste, révélée le 26 octobre et approuvée par Rex Tillerson, figurent le Service fédéral de sécurité (FSB) , le Service de renseignement extérieur russe (SVR), la Direction générale des renseignements de l'État-major des Forces armées de la Fédération de Russie ainsi que 33 entreprises et organisations, dont Rosoboronexport, Izhmach, Kalachnikov, Rostekh, MIG, Sukhoi et Tupolev.