Une Américaine laisse son enfant de 6 ans dans un taxi et part braquer une banque

Diana Marini, 28 ans, est entrée samedi dans une Chase Bank à Long Island à 13 heures et a donné à la guichetière un mot lui intimant de donner de l'argent, relate l'AP, se référant à la police du comté de Suffolk.

La guichetière lui a alors une somme d'argent, dont le montant reste à préciser, puis Marini a pris la fuite à bord d'un taxi qui l'attendait.

Or, la police est parvenue à intercepter le taxi et y a découvert Marini et sa fille de 6 ans à l'intérieur. Marini a été par la suite interpellée pour accusation de vol qualifié et d'atteinte à la sécurité d'un enfant.

La police s'est pour le moment abstenue de tout commentaire ultérieur relatif à l'enquête.