Duterte appelle «quelqu'un» à convaincre Kim Jong-un de négocier

Rodrigo Duterte est parti lundi pour le Japon où il comptait, de son propre aveu, discuter avec le Premier ministre Shinzo Abe de la menace nucléaire que représenterait la Corée du Nord pour la sécurité internationale, relate l'AP.

Dimanche dernier, le Président philippin avait déjà annoncé son intention d'en discuter avec le Président Donald Trump, qu'il rencontrerait à Manille dans le courant du mois prochain.

D'après Duterte, la possibilité d'«une guerre nucléaire est totalement inacceptable», si bien que «quelqu'un devrait en parler à Kim Jong-Un».

Ainsi, le Président philippin a estimé que les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays devraient assurer à Kim Jong-un que personne ne le menacerait et lui demander de cesser de brandir la menace d'une attaque nucléaire. La Chine, a-t-il poursuivi, serait le pays le plus approprié qui puisse «calmer» le leader nord-coréen.

Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a prévenu samedi que la Corée du Nord s'exposerait à «une réaction militaire massive» si elle utilisait l'arme nucléaire. «Tout usage d'armes nucléaires par le Nord suscitera une réaction militaire massive, efficace et écrasante», a prévenu le responsable américain lors d'une conférence de presse conjointe à Séoul avec son homologue sud-coréen, Song Young-Moo.

La tension reste très élevée dans la péninsule coréenne depuis que le régime de Pyongyang a effectué son sixième essai nucléaire et procédé à plusieurs tests de missiles balistiques théoriquement capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis. Le numéro un nord-coréen, Kim Jong-Un, et le Président Donald Trump ont régulièrement échangé des menaces verbales et des insultes personnelles.