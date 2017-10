Négociations avec Assad: Moscou rompt le silence et dévoile leur contenu

«La semaine dernière, nous étions à Damas, où nous avons eu un entretien approfondi avec le Président syrien Bachar el-Assad. Ce qui nous intéressait en premier lieu, c'était bien sûr l'évaluation du développement de la situation actuelle dans le pays par le gouvernement syrien. Et plus important encore, nous voulions déterminer son attitude envers le développement politique ultérieur de la situation et les pas qu'il comptait entreprendre à l'avenir dans cette direction», a affirmé dans une interview à RT l'envoyé spécial du Président russe sur la Syrie, Aleksandr Lavrentiev.

À l'en croire, il était indispensable de «vérifier si l'engagement pris par Damas de respecter ses obligations précédentes était toujours en vigueur», notamment en ce qui concerne la transition vers un règlement politique à la fin de la phase principale de la lutte antiterroriste à l'échelle internationale.

«Je tiens à souligner que Bachar el-Assad est en effet prêt à œuvrer pour la réconciliation nationale», a conclu Lavrentiev.

Selon l'Onu, près d'un demi-million de réfugiés ont déjà regagné leur foyer dans différentes régions syriennes. Le processus est coordonné par le gouvernement et le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie

L'armée russe fournit non seulement de la nourriture et des médicaments dans les zones libérées mais aide également à restaurer les infrastructures. D'ailleurs, la Russie est le seul pays qui fournit une assistance à la Syrie en matière de déminage et d'assistance médicale aux résidents des localités libérées.

Le Centre prévoit d'étendre prochainement les activités humanitaires en Syrie. Plus de 4.000 tonnes de matériaux de construction russes ont été livrées à Tartous, ainsi que des équipements de construction. Tout cela sera acheminé dans les zones les plus touchées par les dégâts causés par les terroristes.