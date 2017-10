Poutine: certaines forces collectent le matériel biologique dans toute la Russie

Au cours d'une réunion du Conseil des droits de l'homme, un de ses membres Igor Borisov a déclaré que quelqu'un, à l'aide de systèmes de vidéosurveillance, collectait des images des Russes à des fins inconnues. Suite à cette déclaration, Vladimir Poutine a ciblé un autre aspect de ce problème:

«Vous savez qu'ils collectent le matériel biologique à travers tout le pays et de toutes les ethnies et des gens habitant dans toutes les zones géographiques de la Russie? Voici la question: pourquoi le font-ils? Ils le font délibérément et d'une manière professionnelle.»

«Nous sommes un objectif d'un très grand intérêt», a expliqué le Président russe ayant appelé à aborder cette situation sans peur.

Vladimir Poutine a fait remarquer que ceux qui collectaient le matériel, pouvaient faire ce qu'ils voulaient et que les Russes feraient ce qu'ils doivent faire.

Auparavant, l'Air Education and Training Command (AETC) de l'armée de l'air américaine avait publié un appel d'offres pour l'achat d'échantillons d'acide ribonucléique (ARN) et de tissus biologiques prélevés sur des Russes de race europoïde. Le fournisseur potentiel devra transmettre les échantillons à l'AETC et fournir des informations sur l'état de santé des donneurs. Le commandement américain a besoin d'échantillons de molécules d'ARN et de liquide synovial assurant la mobilité des articulations.