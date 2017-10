Julian Assange: «Je suis sûr que Trump a ses secrets»

© REUTERS/ Brendan McDermid Un membre de l'équipe de Trump aurait demandé à Assange de publier les messages de Clinton

«Je suis sûr que Trump a ses secrets, mais il n'utilise pas le courrier électronique, il n'était pas membre du gouvernement. Qu'est-ce que des journalistes de CNN et du New York Times ont réussi à trouver? Deux choses uniquement: une page de la déclaration fiscale de Trump sur un an qui a été publiée par le New York Times. Et la conversation dans le bus sur son harcèlement des femmes. C'est tout ce que la presse américaine a pu trouver», a-t-il déclaré.

Il a également noté que WikiLeaks avait demandé des informations sur les impôts de Clinton pendant les élections, mais n'avait rien reçu.