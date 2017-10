Moscou met les points sur les i concernant l’affaire du Nord Stream 2

Le chef de la diplomatie russe est revenu sur le sujet de la construction du gazoduc Nord Stream 2 lors du briefing pour l'Association du business européen.

«Nous sommes préoccupés par les tentatives des forces mercantiles au sein de l'Union européenne de saper le dialogue énergétique entre la Russie et l'Union européenne… Des tentatives sont entreprises pour discréditer des projets communs comme, par exemple, le Nord Stream 2, quoi que sa réalisation ait été initialement destinée à réduire le coût du transit et à renforcer la sécurité énergétique de l'Union européenne», a déclaré Sergueï Lavrov.

D'après lui, les tentatives de certains membres de la Commission européenne d'imposer à cette institution des décisions visant à obtenir un mandat de négociations pour conclure avec la Russie un accord spécial sur Nord Stream 2 seraient totalement «dénuées de fondement».

«L'introduction de nouvelles règles de droits exclusivement par rapport à Nord Stream 2 signifie une discrimination des investisseurs de ce projet uniquement pour des motifs politiques, et aucuns autres», a-t-il conclu.

© AP Photo/ Frank Hormann Les milieux d’affaires allemands résolus à poursuivre le projet Nord Stream 2

Le projet Nord Stream 2 prévoit la construction de deux tuyaux de gazoduc reliant le littoral russe à l'Allemagne, via la mer Baltique. Sa capacité totale sera de 55 milliards de mètres cubes par an. Le chantier doit être terminé avant fin 2019 et le coût du projet est évalué à 9,9 milliards d'euros. La nouvelle conduite doit passer à côté du gazoduc Nord Stream, opérationnel depuis 2011.