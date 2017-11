Les sujets tabous sur l'application Telegram évoqués par son fondateur

Pavel Dourov, le fondateur de l'application Telegram, revient sur les sujets à débattre et à bannir sur la messagerie.

Le fondateur de Telegram, Pavel Dourov, a expliqué ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas sur la messagerie en conformité avec les principes de cette société. Il a précisé ces thèmes sur sa chaîne Telegram Durov's Channel.

© REUTERS/ Dado Ruvic Telegram bloque 8.500 canaux pour des liens avec les terroristes

Ainsi, on peut y critiquer le pouvoir et il n'est pas interdit d'organiser des débats politiques ni de condamner les actions de gouvernemnets. Toutefois, l'administration de l'application bloque les canaux quand les critiques virent aux appels à la violence et au terrorisme.

Pavel Dourov a cité, à titre d'exemple, une chaîne Telegram iranienne qui comptait 100.000 membres. L'administration a décidé d'y organiser un concours: les usagers devaient envoyer des vidéos où ils lançaient des pierres contre des vitres. Une autre condition est rapidement venue s'ajouter à la première: lancer des cocktails Molotov contre des mosquées. Après quoi, la chaîne a été rapidement bloquée. Au mois d'octobre, la messagerie a supprimé plus de 8.500 chaînes liées au terrorisme, a poursuivi Pavel Dourov.

Il a affirmé que Telegram n'avait jamais cédé à la pression d'autorités et ne s'était jamais livrée à la censure.

«La liberté de parole est l'une de ces valeurs que nous défendons depuis 11 ans, en Russie et dans le monde entier», a écrit Pavel Dourov.

Aujourd'hui, l'Iran a bloqué la chaîne TV et le service en ligne de la BBC, mais le canal Telegram fonctionne librement et est suivi par plus d'un million de personnes tous les jours.

En septembre dernier, la justice iranienne a ouvert une affaire pénale contre Pavel Dourov, affirmant que l'application était utilisée par des membres de Daech. Des accusations du genre ont également été formulées par la justice russe. Pavel Dourov plaide non coupable et assure que Telegram bloque à temps toutes les chaînes propageant la violence sous quelque forme que ce soit.

Telegram Messenger est une application de messagerie sécurisée hébergée sur le Nuage, créée en 2013 par les frères Nikolaï et Pavel Dourov. Elle est considérée comme l'une des applications de messagerie grand public les plus sûres. Certaines conversations sur Telegram sont en effet chiffrées de bout en bout, ce qui les rend indéchiffrables par quiconque n'ayant pas le portable de l'émetteur ou du destinataire du message.