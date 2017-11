Les tunnels souterrains des terroristes de Deir ez-Zor passent sous le contrôle de Damas

L’armée syrienne a mené une opération souterraine éclair dans la ville de Deir ez-Zor et ses banlieues, chassant les terroristes des tunnels situés sur la rive occidentale de l’Euphrate et entre les villes Deir ez-Zor et Al-Mayadine.

Les tunnels de Deir ez-Zor mènent notamment vers Al-Mohassa, al-Buomar et al-Bulil et relient ces villages entre eux.

Les terroristes de Daech et du Front la-Nosra construisent beaucoup de tunnels souterrains pour se réfugier pendant les frappes aériennes ou éviter les attaques de l’armée gouvernementale syrienne. Les tunnels jouent aussi les rôles de postes de commandement et de prisons et servent à stocker des armes et des vivres.

L’armée syrienne a déjà acquis une grande expérience des opérations souterraines. Elle a plusieurs fois délogé les terroristes de ces refuges étroits, notamment dans les environs de Damas.