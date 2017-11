Diplomatie à la chinoise: Comment Xi Jinping a réagi aux félicitations de Kim Jong-un

© Sputnik. Iliya Pitalev Ce que Kim Jong-un a écrit dans sa lettre de félicitations à Xi Jinping

L'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a publié la réponse de Xi Jinping aux félicitations que lui avait adressées le dirigeant nord-coréen à l'occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois pour les cinq prochaines années.

Outre les remerciements, Xi Jinping a dit espérer que «dans le nouveau contexte la Chine et la Corée du Nord, par des efforts conjoints, favoriseront le développement stable et sain des relations entre les deux partis et les deux pays, contribuant ainsi au bonheur de leurs peuples respectifs, à la sauvegarde de la paix, de la stabilité dans la région et de la prospérité commune».

«Je souhaite également au peuple nord-coréen des succès frais et durables dans la construction du socialisme sous la direction du parti des Travailleurs de Corée présidé par Kim Jong-un», peut-on lire également.

Plus tôt, Kim Jong-un a tenu à féliciter le Président chinois à l'occasion de sa réélection malgré les relations diplomatiques assez tendues entre Pékin et Pyongyang. La Chine a en effet soutenu l'introduction de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, commencé à fermer des projets conjoints avec la Corée du Nord et suspendu la gestion de comptes nord-coréens dans ses banques. Le dirigeant nord-coréen a toutefois écrit qu'il était «convaincu que les relations entre les deux partis et les deux pays, la Corée du Nord et la Chine, se développeraient dans l'intérêt des populations des deux pays.