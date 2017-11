La diplomatie russe répond à la propagande occidentale contre la Crimée

© Sputnik. Konstantin Chalabov 20 pays de tous les continents seront représentés au Forum des amis de la Crimée

Certains pays occidentaux entretiennent l'agitation contre la Crimée , a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova lors d'un briefing au ministère russe des Affaires étrangères.

«Le fait que certaines capitales occidentales entretiennent de manière très active l'agitation contre la Crimée doit étonner. Elles envoient simplement des notes pertinentes aux ambassades, écrivent des lettres et pressent les compagnies touristiques de ne pas organiser voyages là-bas. Elles diffusent n'importe quelles bêtises relatives à ce qui s'y passe et comment les gens y vivent», a-t-elle déclaré.

Mme Zakharova a aussi appelé tout le monde à aller visiter la Crimée par soi-même pour juger de la situation et communiquer avec la population locale.

Auparavant, Olga Kovitidi, membre de Conseil de la Fédération de Russie , avait déclaré que des sanctions antirusses, et notamment celles contre la Crimée, étaient des éléments de la guerre hybride contre la Russie et devaient être condamnées par la communauté internationale.

Le dirigeant de la Crimée, Sergueï Aksionov avait raconté le 23 octobre que cette région russe obtenait de nombreux alliés en Occident. Depuis les derniers mois, la péninsule a été visité par certaines délégations, y compris d'Allemagne, de Norvège et des États-Unis, et par des célébrités étrangères telles que Samy Naceri et Mourad Bouraoui.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.