La Russie publie une vidéo de sa frappe aux missiles Kalibr à Abou Kamal

Une vidéo de la frappe des bombardiers russes Tu-22 et du sous-marin Kolpino visant les positions de Daech près de la ville syrienne d’Abou Kamal, a été mise en ligne par le ministère russe de la Défense.

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo des frappes aériennes et balistiques portées vendredi par des avions et un sous-marin russe contre les terroristes de Daech à Abou Kamal, en Syrie.

Le sous-marin Kolpino positionné en Méditerranée a tiré six missiles Kalibr visant les positions de Daech en Syrie. Les missiles ont parcouru une distance d'environ 650 km avant d'atteindre leurs cibles.

Des bombardiers à long rayon d'action Tupolev Tu-22 ont largué des bombes dans la région d'Abou Kamal. Des chasseurs Sukhoi Su-24 et Su-34 basés à l'aérodrome syrien de Hmeimim ont protégé les bombardiers Tu-22 pendant leu raid.

Ces frappes ont porté un préjudice important à Daech.

Ces trois derniers jours, des bombardiers russes Tu-22 russes ont effectué 18 frappes et les sous-marins diesel-électriques Veliki Novgorod et Kolpino positionnés en Méditerranée ont procédé à neuf tirs de missiles Kalibr visant les terroristes de Daech dans l'est de la Syrie.