Voilà pourquoi il est indispensable que Trump rencontre Poutine

Il est très important que les chefs d’État russe et américain tiennent une rencontre, a estimé le sénateur russe Alexeï Pouchkov, tout en se félicitant de la position de Donald Trump, différente de celle du Congrès et loin des humeurs antirusses.

Alors que la réunion entre le Président américain et son homologue russe défraie la chronique depuis un bon moment, ce dialogue, libre de l'hystérie antirusse, doit nécessairement se tenir, a affirmé le parlementaire russe Alexeï Pouchkov.

«Il est indispensable que Trump rencontre Poutine, car le Président américain ne se laisse pas guider par la paranoïa antirusse, mais plutôt par la logique de la realpolitik. Ce en quoi il diffère du Congrès», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Трампу важно встретиться с Путиным, т.к. он исходит не из антиросс. паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 ноября 2017 г.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump, qui entame un voyage de 10 jours en Asie, a annoncé qu'il pourrait rencontrer Vladimir Poutine au Vietnam en marge du sommet de l'APEC. Selon lui, des questions concernant la Corée du Nord, la Syrie et l'Ukraine, pourraient être au cœur des négociations.

© Sputnik. Grigorui Sisoev Moscou répond à Trump sur une éventuelle rencontre des dirigeants russe et américain

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov n'a pas non plus exclu la possibilité d'une telle rencontre et a également souligné l'importance de ce rendez-vous pour le règlement de nombreuses questions politiques d'actualité.

Le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) se tiendra dans la ville vietnamienne de Da Nang, du 6 au 11 novembre.

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont déjà rencontrés en juillet, en marge du sommet du G20 en Allemagne.