Les chiens des douanes de Moscou font mentir l’adage selon lequel l’argent n’a pas d’odeur

Qui ignore encore que la mission des chiens attachés aux services des douanes est de repérer les armes, les explosifs et les stupéfiants dans les bagages, le fret et tout type de moyen de transport? En cela, leur rôle dans la sécurité des personnes et des biens ainsi que dans la lutte contre les trafics de produits prohibés est essentiel.





Encouragée par les résultats obtenus depuis deux ans, la brigade canine des douanes de l'aéroport international de Domodedovo, situé à 45 kilomètres au sud-est de Moscou, a récemment décidé de continuer à former certaines de ses nouvelles recrues quadrupèdes à la détection des billets de banque de différents pays. Pourque les chiens puissent mieux travailler lors de leurs séances d‘entraînement, les douanes vont prochainement investir dans l'achat „d'imitateurs de l'odeur" de coupures russes, chinoises, américaines et européennes.Grâce à leurs fidèles compagnons, les douaniers de Domodedovo surveilleront plus efficacement encore les mouvements transfrontaliers d'argent liquide, qui sont souvent réalisés dans le but de blanchir des capitaux oude financer des entreprises terroristes.Rappelons que la loi russe impose aux voyageurs entrant ou sortant du territoire de la Fédération de Russie avec l'équivalent en liquide de 10.000 dollars américains de remplir une déclaration en douane.