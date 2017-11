Les étudiants syriens de russe pourront poursuivre leur cursus gratuitement en Russie

Les étudiants du département de langue russe de l’Université de Damas seront privilégiés lors de l’attribution des places gratuites dans les établissements d’enseignement supérieur de Russie, a annoncé dans un commentaire à Sputnik Alexeï Frolov, chef par intérim de l'Agence russe pour la coopération internationale culturelle Rossotroudnitchestvo.

«Comme nous le constatons, en Syrie on s’intéresse beaucoup au russe et à la Russie en général. Les spécialistes qui pourraient enseigner le russe sont très demandés… Nous avons confirmé être prêts à attribuer un nombre maximal de places aux spécialistes qui étudient le russe», a-t-il expliqué.

© Sputnik. Dmitri Vinogradov Un centre linguistique russe ouvre ses portes à l’Université de Damas

Et d’ajouter que dès février prochain l’Agence contribuera à ce que les étudiants du département de langue russe puissent s’inscrire en master en Russie pour y poursuivre leurs études.

Pour rappel, la Russie a un système d’enseignement supérieur binaire – gratuit et payant. Chaque année le pays invite 15.000 étrangers à étudier gratuitement dans quelque 400 de ses universités. En 2017, le nombre des étudiants désireux de suivre leurs études en Russie a dépassé plus de six fois le nombre de quotas, d’après Rossotroudnitchestvo.