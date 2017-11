À la Bundeswehr, on n’exclut pas la dislocation de l’UE d’ici à 20 ans

Des analystes du ministère allemand de la Défense n’excluent pas l’effondrement de l’ Union européenne et une réorganisation complète de l’ordre mondial existant, écrit Der Spiegel , fondant sa publication sur le rapport intitulé «Prévisions stratégiques – 2040» mis à la disposition de ses journalistes.

Dans ce document de 102 pages, les experts de la Bundeswehr présentent plusieurs scénarios possibles de l’évolution de la situation sur la scène internationale au cours des 20 années à venir. Le pronostic le plus négatif aussi bien pour l’Union européenne que pour l’Allemagne prévoit «de nombreux conflits» provoqués par des décennies d’instabilité politique et économique.

«L’expansion de l’Union européenne a cessé et des États sont de plus en plus nombreux à quitter la communauté. […] L’Europe a perdu ses avantages compétitifs globaux. Un monde de plus en plus désordonné, chaotique et déchiré par des conflits change complètement le cadre de l'Allemagne et de l'UE du point de vue de la politique de sécurité» — tel est le scénario le plus négatif livré par les analystes.

Le deuxième scénario négatif prévoit la division de l’Europe en deux blocs qui s’éloignent progressivement l’un de l’autre que ce soit du point de vue économique que politique et social. Cela s’accompagne du passage progressif de pays de l’Europe de l’Est dans la sphère d’influence de Russie, ce qui s’explique par leur dépendance aux hydrocarbures, écrivent les auteurs du rapport.

Un autre scénario augure l’échec de la globalisation qui marquera la fin des «illusions européennes». D’après les experts, cela conduira à une brusque intensification de la politique étrangère de la Russie et de la Chine et l’éloignement de l’Union européenne de ses partenaires transatlantiques.

Les pro

nostics positifs («L’Occident global» et «L’Espace pacifique») prévoient une intensification de la coopération à l’intérieur de l’Union européenne, l’élargissement de la communauté, le développement du partenariat avec les pays voisins et le développement réussi des processus de marché dans le monde entier.

«Le rapport secret du ministère de la Défense mérite l’attention la plus stricte. Ce document officiel indique clairement la possibilité de l’effondrement de l'UE et la manière dont cet événement affectera la sécurité de l'Allemagne. En même temps, il définit des scénarios stratégiques sur lesquels la Bundeswehr devrait s’orienter», résument les journalistes.